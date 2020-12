Sully è un film che racconta la vera storia di un esperto pilota obbligato ad effettuare un atterraggio di emergenza sul fiume Hudson. Questo perché l’aereo, subito dopo il decollo, si era impattato contro uno stormo di uccelli. Malgrado ciò, tutti i passeggeri si salvarono. Anche a un drone può capitare di avere un incontro ravvicinato con un uccello. Non solo attraverso alcune mosse può essere salvato, ma è possibile anche prevenire un attacco.

Perché gli uccelli possono attaccare un drone

Chi ha un drone sa che il rischio che sia attaccato da un uccello è piuttosto comune. Questo perché grandi rapaci scambiano gli UAV per ottimo cibo o per rivali che invadono il loro spazio aereo. Ecco alcuni consigli per evitare un attacco.

Prima di tutto occorre perlustrare la zona e capire dove sono presenti prede succulente per gli uccelli rapaci. Una volta individuata è importante prestare molta attenzione quando il drone è in volo. Inoltre occorre tenerlo a distanza di sicurezza quando ha disturbato uno stormo.

Un altro consiglio è quello di sfruttare le ore mattutine per il volo. Gli uccelli infatti sfruttano le correnti di aria calda per volare. La mattina l’aria è fresca e un drone può volare quasi indisturbato.

Al contrario, cosa occorre fare se il drone viene attaccato da un uccello?

Ecco le tecniche per salvarsi da un attacco di uccelli

Non servono capacità da pilota professionista per salvare un drone in pericolo e sotto la mira vorace di un uccello. Ecco alcuni semplici consigli per riportare a casa sano e salvo il proprio volatile artificiale.

Se i livelli della batteria sono buoni, una delle mosse principali è direzionare il drone fuori dalla zona di attacco in modo deciso e veloce. Manovrarlo verso la salvezza e farlo atterrare in tutta sicurezza è quello che un pilota deve fare. Inoltre un drone durante un inseguimento ci metterà più tempo di un uccello a stancarsi.

In definitiva il miglior modo per salvare un drone da un attacco è prevenirlo così da evitarlo. Un occhio attento e molta prudenza daranno lunga vita al proprio drone.