Netflix all’interno del proprio catalogo raccoglie ovviamente contenuti di ogni tipo, serie TV prime fra tutti, con classici da vedere ad ogni costo e best seller che hanno scalato le classifiche portando ad una vera caccia alla nuova stagione.

Se però siete stanchi dei soliti contenuti o vi trovate in un periodo di attesa tra una stagione e l’altra, eccovi 3 contenuti alternativi che sapranno intrattenervi e riempire il tempo vuoto senza rimpianti.

Merlin, Cobra Kai e Mr Robot

Partiamo parlando di Merlin, la serie com’è intuibile, narra le vicende del mago Merlino, in questo caso però abbiamo un riadattamento che non va però a minare la qualità del contenuto, infatti vedremo un Merlino ragazzo al fianco di re Artù anch’esso ragazzo, i due vivranno numerose vicende uniti da una grande amicizia, il tutto contornato da un’evoluzione sia individuale che delle relazioni tra i vari personaggi che saprà tenervi attaccati allo schermo, garantito.

Passiamo ora a Cobra Kai, la serie colpirà sicuramente gli amanti della storica serie di film Karate Kid, in quanto quello che abbiamo tra le mani è proprio un sequel, esso ritrae infatti i due eterni rivali Daniel Larusso e Johnny Lawrence, ormai diventati adulti e maestri nei rispettivi dojo di karate, le varie vicende sapranno come intrattenervi in quanto oltre allo scontro prettamente diretto, avremo anche un confronto tra due ideologie diverse, come se non bastasse l’otto gennaio arriverà la terza stagione della saga.

Ultimo ma non per importanza abbiamo Mr Robot, la serie si incentra sulle vicende di Elliot Alderson, un hacker impersonato da Rami Malek che vuole cambiare il mondo, la forte connotazione autoriflessiva, guarnita da continui interrogativi su come gira il mondo e digressioni progressiste verso risposte super ricercate, vi terranno attaccati al display e forse vi coinvolgeranno nelle arrovellanti domande del protagonista.