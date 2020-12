I produttori di smartphone stanno provando da anni a rilasciare uno smartphone con un corpo del display completo sulla parte anteriore. Finora sono stati adottati vari metodi come la fotocamera selfie perforata o il meccanismo a comparsa. Ora, un nuovo brevetto ha rivelato che Samsung potrebbe aver trovato un altro nuovo metodo per nascondere la fotocamera selfie nel display.

Nel giugno 2020, Samsung Electronics ha depositato un brevetto presso l’OMPI (World Intellectual Property Office) per un “Dispositivo elettronico che include display secondario e metodo di funzionamento dello stesso”. Questo documento è stato approvato e pubblicato il 24 dicembre 2020.

Samsung Galaxy S22 sará presentato nel 2022

Il brevetto descrive un dispositivo che nasconde completamente la fotocamera anteriore quando non in uso. Per questo, il gigante tecnologico sudcoreano ha descritto un metodo complicato. Esaminando questo meccanismo unico, l’azienda mira a rendere lo schermo trasparente in una particolare area in cui è alloggiata la fotocamera. Tuttavia, un display secondario è posizionato direttamente sotto quest’area trasparente per coprire la fotocamera quando non è in uso.

Questo metodo unico elimina il problema della qualità che colpisce i dispositivi con fotocamere selfie sotto il display.Secondo un rapporto LetsGoDigital, questa nuova tecnologia potrebbe essere vista in un futuro telefono di punta di Samsung. Sfortunatamente, probabilmente non sarà visto nella serie Galaxy S21 ma potrebbe essere presente nella gamma Galaxy S22, che verrà lanciata nel 2022.

Naturalmente, ció é solo una speculazione e non abbiamo modo di sapere se la societá sta lavorando attivamente sul progetto. Non ci resta che attendere ulteriori aggiornamenti nei prossimi mesi.