Continuano le promozioni speciali pensate da WindTre per tutti i nuovi clienti. Anche a conclusione della stagione estiva, il provider arancione non rinuncia alle iniziative low cost. La sfida di WindTre sembra essere particolarmente impostata con TIM. I due operatori hanno un interesse in comune: il pubblico più giovane.

Se TIM ha pensato ad una strategia commerciale basata sulla ricaricabile Young Student Edition, la risposta di WindTre si concretizza non con una ma bensì con due promozioni: WindTre Young e Student.

WindTre, le tariffe di Ottobre pensate per il pubblico più giovane

La tariffa WindTre Young si rivolge agli utenti che al momento dell’attivazione hanno meno di 30 anni. Le soglie di consumo della promozione prevedono chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobili più 40 Giga per navigare in internet. Il prezzo per il rinnovo della promozione si attesta su quota 11,99 euro ogni mese.

La principale alternativa a questa promozione è invece la WindTre Student. Questa promozione si rivolge invece agli utenti che al momento dell’attivazione hanno età uguale o inferiore ai 20 anni. I clienti riceveranno chiamate senza limiti per le telefonate sul suolo nazionale ed 80 Giga per la connessione internet. Il costo per il rinnovo della tariffa è di 9,99 euro per chi sceglie di pagare con la formula Easy Pay, la fatturazione automatica con carta di credito o conto corrente.

Le due iniziative non entrano nel novero delle offerte winback. Per tale ragione, anche chi è attualmente cliente di WindTre può scegliere una di queste due soluzioni low cost.