Tutti gli smartphone top di gamma che superano i 1000 euro poche settimane dopo la loro uscita perdono notevolmente il loro valore. Infatti si possono acquistare a prezzi decisamente ribassati online. Perché gli smartphone più costosi si svalutano prima? Vale davvero la pena acquistare un top di gamma?

Quali sono le cause che portano uno smartphone di fascia alta a svalutarsi velocemente

Uno dei motivi per cui gli smartphone costosi perdono il loro valore di mercato è perché poche settimane dopo il lancio non sono più solo gli operatori o le grandi catene a venderli, ma arrivano anche i rivenditori online.

Chi vende online può applicare prezzi davvero vantaggiosi per due motivi. Il primo è che un negozio online ha spese di gestione molto più basse di un negozio fisico. Può quindi vendere lo stesso smartphone accontentandosi di un ricarico più basso. Il secondo motivo è che alcuni e-commerce hanno la forza non solo di acquistare grandi quantità di uno specifico articolo, ma anche di controllare i prezzi della concorrenza in tempo reale abbassandoli di conseguenza.

Inoltre possono entrare in gioco dinamiche più scorrette. Alcuni rivenditori online hanno la sede all’estero. In questo modo la guerra commerciale non avviene ad armi pari perché in Italia vengono applicate tasse maggiori rispetto ad altri Paesi.

Scelte vincenti che rallentano la svalutazione del prezzo

C’è però un produttore che sta ben lontano da questa lotta al ribasso. Apple sfugge a queste dinamiche perché è l’unico a controllare il sistema operativo dei suoi smartphone. Non esistono altri smartphone che hanno come sistema iOS. Questo fa degli iPhone prodotti insostituibili sul mercato e di conseguenza costano, ma non si svalutano tanto velocemente. Inoltre Apple controlla maniacalmente tutta la rete di distribuzione concedendo ai rivenditori margini più bassi rispetto agli altri smartphone, anche online.

Una legge di mercato spietata che continuerà ad esistere perché la tecnologia va avanti e molti desiderano essere tra i primi ad avere fra le mani l’ultimo top di gamma.