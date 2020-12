Samsung Galaxy S21: ancora novità sui top di gamma in arrivo a gennaio

A poche settimane dal lancio dei nuovi top di gamma Samsung le indiscrezioni non si arrestano ed emergono ulteriori novità sulle specifiche del Galaxy S21 e del Galaxy S21 Plus.

A poche settimane dal lancio della nuova serie Samsung Galaxy S21, aumentano le indiscrezioni riguardo le specifiche tecniche dei tre dispositivi. I protagonisti delle ultime notizie, infatti, sono il Galaxy S21 e il Galaxy S21 Plus.

Samsung Galaxy S21: ecco tutti i nuovi dettagli emersi!

Le indiscrezioni degli ultimi mesi hanno riposto la loro attenzione soprattutto sul Samsung Galaxy S21 Ultra, il modello che si presume sia in grado di offrire maggiori prestazioni e dotato di S Pen. Le notizie più recenti, invece, svelano tutti i dettagli dei due modelli Galaxy S21 e Galaxy S21 Plus.

I due dispositivi Samsung saranno dotati di processori differenti in base al mercato di destinazione. I modelli in arrivo negli Stati Uniti, infatti, presenteranno il nuovo processore Qualcomm Snapdragon 888; mentre, i modelli destinati al mercato europeo saranno alimentati dal processore Exynos 2100.

Il Galaxy S21 avrà un display AMOLED da 6,2 pollici con risoluzione Full HD+ e refresh rate a 120 Hz. Sarà presente una fotocamera frontale da 10 Megapixel e sul retro un comparto fotografico a tre sensori con teleobiettivo da 64 Megapixel, grandangolare da 12 Megapixel e ultra wide da 12 Megapixel. La batteria, invece, sarà da 4000 mAh.

Il Samsung Galaxy S21 Plus non presenta grandi differenze rispetto al modello base appena descritto. La fotocamera frontale e quella posteriore saranno identiche ma cambiano le dimensioni del display e la capacità della batteria. Il Galaxy S21 Plus, infatti, avrà un display da 6,7 pollici e sarà alimentato da una batteria da 4800 mAh.

I due dispositivi saranno disponibili in varie colorazioni. Il Galaxy S21 potrà essere acquistato in una delle seguenti varianti: rosa, viola, grigio o bianco; il Galaxy S21 Plus, invece, sarà disponibile in nero, viola o argento.

In base a quanto emerso nei giorni passati, Samsung potrebbe lanciare i suoi dispositivi il 14 gennaio 2021 e potrebbe non includere il caricabatteria all’interno della confezione.