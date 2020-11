Lo smartphone Samsung Galaxy S21 Ultra sta destando non poca curiosità. Le notizie che lo vedono protagonista hanno fino ad ora permesso di avanzare ipotesi che suscitano particolare interesse poiché riportano quelle che potrebbero essere le principali specifiche tecniche e le peculiarità dando la possibilità di ritenere che potrebbe trattarsi di un dispositivo decisamente sofisticato. Potremmo definire il modello Ultra, quindi, come il più “ricco” rispetto alla versione base e al Samsung Galaxy S21 Plus. Alle indiscrezioni emerse in rete fino a questo momento, inoltre, è possibile sommarne di nuove che danno prova della presenza della S Pen, o meglio della compatibilità dell’accessorio alla variante Galaxy S21 Ultra.

Samsung Galaxy S21 Ultra: lo smartphone supporterà la S Pen!

Tra le prime indiscrezioni emerse in rete circa le caratteristiche della nuova serie di smartphone Galaxy S21, una riguardava la presenza della S Pen a fianco del modello Samsung Galaxy S21 Ultra. La notizia era stata poi accantonata con il venir fuori dei primi render dai quali emergeva l’assenza di un alloggiamento dedicato allo stilo. In realtà quanto trapelato in queste ultime ore sostiene la fondatezza della prima indiscrezione e offre anche una spiegazione che potrebbe dimostrarsi valida.

Il leaker Ice Universe attraverso un tweet si dimostra sicuro della presenza della S Pen sostenendo che il Galaxy S21 Ultra “supporterà la S Pen al 100%”. La frase fa riflettere poiché il leaker non fa riferimento alla presenza dello stilo all’interno della confezione del dispositivo ma sostiene che questo permetterà di utilizzarla. Ciò lascia intuire dunque che Samsung potrebbe avere intenzione di vendere i due device separatamente.