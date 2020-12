Lucifer, Stranger Things e Vis a Vis, ecco la conferma che aspettavate

Ecco tutte le ultime news in merito Lucifer, Stranger Things e Vis a Vis, con anche una conferma tanto attesa.

Il noto sito di streaming di Serie TV californiano Netflix vanta all’interno del proprio catalogo ogni contenuto possibile e immaginabile, esso infatti agglomera ogni serie possibile e soprattutto i vari best seller, proprio quest ultimi hanno elevato pian piano la piattaforma nell’olimpo della categoria, creando tra l’altro un hype in merito l’arrivo delle future stagioni, tra queste abbiamo Lucifer, Stranger Things e Vis a Vis, serie che hanno riscosso un successo planetario, ebbene ecco le ultime news con una conferma e una brutta notizia, vediamo insieme.

La risposta più attesa

Partiamo parlando di Lucifer, la quinta stagione ha esordito lo scorso 21 Agosto con la prima metà composta da otto episodi, ora si attende l’arrivo degli ultimi 8 che daranno risposte a molte domande lasciate dal finale dell’ottavo episodio, per quanto riguarda l’arrivo probabilmente dovremo aspettare primavera 2021, al momento ciò che sappiamo è solo il titolo dei prossimi episodi:

Episodio 9: Family Dinner

Episodio 10: Bloody Celestial Karaoke Jam

Episodio 11: Resting Devil Face

Episodio 12: Daniel Espinoza: Naked and Afraid

Episodio 13: A Little Harmless Stalking

Episodio 14: Nothing Lasts Forever

Episodio 15: Is This Really How It’s Going to End?!

Episodio 16: A Chance at a Happy Ending

Passiamo ora alla brutta notizia parlando di Vis a Vis, la serie spagnola non vedrà più nessun rinnovamento, essa è giunta alla sua naturale conclusione e dunque andare oltre non è più possibile, il massimo che resta è uno spin-off intitolato El Oasis.

Passiamo ora a Stranger Things, qui arriva la conferma in merito al destino di Hopper, eroe della terza stagione le cui sorti sono rimaste avvolte nel totale mistero, ebbene la risposta è stata pubblicata da Netflix in questo video trailer, se volete sapere vi basterà visionarlo, per quanto riguarda l’arrivo della quarta season invece, ci sarà ancora da attendere probabilmente autunno 2021.