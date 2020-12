Ricercatori coreani hanno messo a punto KSTAR, il sole artificiale che, per un intervallo di circa 20 secondi di tempo, è riuscito a mantenere temperature altissime.

Il KSTAR (Korea Superconducting Tokamak Advanced Research) è il sole artificiale coreano che, per 20 secondi, ha raggiunto e mantenuto costante la temperatura del plasma a 100 milioni di gradi durante un progetto congiunto realizzato con l’Università Nazionale di Seoul e con la Columbia University statunitense. KSTAR è un dispositivo di fusione davvero incredibile ed innovativo con il quale i ricercatori coreani hanno raggiunto e superato il precedente record di 8 secondi. Record che lo stesso KSTAR aveva raggiunto nel 2019.

Fondamentalmente, KSTAR cerca di ricreare quelle reazioni di fusione che si verificano all’interno del Sole andando a creare un plasma con gli ioni e gli elettroni che si separano e con gli ioni che vengono riscaldati a temperature altissime. Riuscire a mantenere la temperatura del plasma ad oltre 100 milioni di gradi per ben 20 secondi è un traguardo davvero incredibile. Si tratta di un punto di svolta nella corsa per garantire le tecnologie per la lunga operazione al plasma ad alte prestazioni. Una componente fondamentale, di un reattore nucleare a fusione commerciale che potrebbe essere realizzato in futuro.

Quelli ottenuti con KSTAR sono risultati davvero interessanti e che potrebbero portare a nuove forme di sfruttamento dell’energia derivante dalla fusione nucleare. Adesso l’obiettivo principale dei ricercatori è quello di raggiungere una temperatura degli ioni di 100 milioni di gradi per almeno 300 secondi. Un risultato questo che gli stessi scienziati intendono raggiungere entro il 2025.

Trovate maggiori informazioni su KSTAR visitando il sito World Nuclear News (Wnn).