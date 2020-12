Esselunga prosegue imperterrita con la propria campagna promozionale pensata per invogliare i consumatori all’acquisto di un nuovo prodotto di tecnologia, sebbene i tempi dei regali siano ormai cosa passata. Il volantino attuale è disponibile in ogni singolo punto vendita in Italia.

Come al solito, anche in questo caso l’utente non potrà completare gli acquisti direttamente sul sito ufficiale dell’azienda, ma dovrà affidarsi interamente al negozio fisico, recandosi personalmente entro e non oltre il 31 dicembre 2020. Il risparmio è garantito, sarà possibile scegliere un finanziamento a Tasso Zero al superamento di una determinata soglia di spesa, ed inoltre è prevista la garanzia di 24 mesi per ogni singolo prodotto acquistato.

Esselunga: questi prezzi vi faranno impazzire

Con Esselunga non si scherza, infatti sono molto interessanti gli sconti applicati su due modelli di smartphone in particolare, quali sono Apple iPhone 11 e Samsung Galaxy S20 FE. Nel primo caso il cliente potrà acquistare un terminale in vendita da circa un anno, ed oggi disponibile a 599 euro, nonostante comunque sia perfettamente in grado di garantire prestazioni incredibili, al giusto prezzo di vendita.

In alternativa ci si potrà affidare direttamente al Samsung Galaxy S20 FE, una fan edition da paura con tutte le specifiche tecniche del Galaxy S20, ma con un processore Qualcomm Snapdragon 865 che saprà far divertire anche gli utenti più esigenti. Tutto questo ad un prezzo relativamente basso, saranno difatti necessari solamente 549 euro per l’acquisto definitivo.

