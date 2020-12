Negli ultimi anni Android Auto si è rivelato un vero e proprio braccio destro di milioni di automobilisti in tutto il mondo. Quest’ultimo, di fatto, offre a tutti i propri utenti molteplici funzionalità davvero interessanti, le quali permettono di evitare ogni singola forma di distrazione al volante, che sia essa generata da un utilizzo improprio dello Smartphone o meno.

Ad oggi, dunque, possiamo definire Android Auto come il miglior Sistema Operativo al mondo per i sistemi di infotainment installati su automobili Smart. Tutto ciò, dunque, è principalmente dovuto al lungo lavoro svolto da Google negli ultimi anni al fine di rendere Auto un sistema pressoché perfetto e privo di bug.

Nonostante Android Auto domini da anni il settore automotive, però, il colosso della Mountain View continua a rilasciare aggiornamenti che ne migliorano la stabilità ed introducono alcune novità interessanti. Scopriamo quindi di seguito le principali modifiche apportate con il nuovo aggiornamento in arrivo.

Android Auto: Google annuncia l’update, ecco cosa cambia

La prima novità in assoluto che verrà introdotta con il prossimo aggiornamento di Android Auto riguarda YouTube Music. A quanto pare, di fatto, Google ha lavorato un completo redesign dell’app al fine di garantire un utilizzo più facile ed immediato.

Per quanto riguarda la seconda novità, invece, quest’ultima pare essere legata ad una delle principali richieste effettuate negli ultimi mesi dagli utenti, ovvero l’introduzione della lettura dei parametri e dei sensori. D’ora in avanti, dunque, gli automobilisti in possesso di Android Auto potranno gestire facilmente alcuni dei principali parametri del veicolo, come l’accensione e lo spegnimento di fari e luci interne, il controllo del freno a mano e lo stato della marcia.