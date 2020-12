Il produttore cinese Oppo non ha ancora finito di stupirci. Dopo aver presentato alcuni dispositivi della serie Reno 5, ecco che nelle prossime settimane vedremo in veste ufficiale il nuovo Oppo Reno 5 4G. Possiamo dire che questo device non ha praticamente più segreti, dato che è stato avvistato in queste ore in un video hands-on di uno youtuber indonesiano.

Ecco come sarà il prossimo Oppo Reno 5 4G secondo questo video

Dato il crescere incessante di rumors e indiscrezioni, immaginiamo che non possa mancare poi molto al debutto ufficiale di questo terminale. Le ultime novità di Oppo Reno 5 4G, come già accennato, riguardano un video hands-on pubblicato da uno youtuber indonesiano che ci ha rivelato praticamente tutti i suoi segreti.

Partendo dall’aspetto estetico, possiamo notare come non ci saranno poi molte differenze rispetto agli altri smartphone della serie. La backcover, infatti, è molto simile a quella dei suoi fratelli maggiori e anche i sensori fotografici (che in questo caso sono quattro) sono posizionati allo stesso modo. La parte frontale, poi, sarà caratterizzata da un display con i bordi piatti ed avrà un piccolo foro sul lato sinistro che ospiterà la fotocamera anteriore.

Oltre a questo, sono state fornite anche molte presunte specifiche tecniche del nuovo Oppo Reno 5 4G. Ve le riassumiamo qui di seguito.