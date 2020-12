Da anni, ormai, il sistema operativo Android domina in maniera indiscussa l’intera scena mobile. Circa il 73% degli Smartphone attualmente in circolazione, di fatto, monta al suo interno il software open source sviluppato e gestito da Google. Con queste percentuali, dunque, Android si è riconfermato anche quest’anno il miglior SO per per sistemi embedded, ovvero Smartphone e Tablet.

Come ben sappiamo, dunque, l’intero ecosistema Android si basa principalmente sul concetto di “Facile da usare”. Milioni di persone in tutto il mondo, di fatto, sfruttano le funzionalità offerte dal sistema operativo per effettuare le più complesse operazioni in appena pochi click. A differenza di quanto si possa immaginare, però, in realtà Android nasconde al suo interno una marea di funzioni poco immediate. Scopriamo quindi di seguito maggiori dettagli a riguardo.

Android: ecco quali sono i trucchi più apprezzati dagli utenti

Come accennato precedentemente, dunque, ad oggi il sistema operativo Android nasconde al suo interno decine di funzionalità estremamente interessanti. Una tra queste è in assoluto la possibilità di attivare l’animazione nascosta relativa alla versione di Android in uso. Per far ciò basterà recarsi nel menù impostazioni, selezionare la voce “Info su questo telefono” e, successivamente, cliccare più volte sulla dicitura relativa alla versione di Android.

Un’ulteriore funzionalità nascosta riguarda il menù segreto “Opzioni Sviluppatore”. Se vi piace smanettare o siete incuriositi dai molteplici settaggi che mette a disposizione il vostro Smartphone, attivare questo menù fa al caso vostro. Tutto ciò che dovrete fare, quindi, è seguire gli step mostrati poco più sopra ma, questa volta, dovrete fare tapripetutamente sulla voce “Versione Kernel”.