Anche a Natale trascorso è ancora tempo di grandi iniziative ed offerte per i clienti di WindTre. Gli utenti del provider arancione avranno ancora qualche giorno di tempo per attivare, in alcuni punti vendita sparsi sul territorio italiano, una delle migliori iniziative del momento: la WindTre Star+.

WindTre, anche dopo Natale si può attivare la tariffa con 100 Giga internet

La ricaricabile per gli abbonati di WindTre prevede un pacchetto tutto incluso che garantisce consumi senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobili, con la presenza di SMS da inviare agli amici della rubrica e di 100 Giga da utilizzare per la connessione sotto reti 4G e 4,5G. Tutto questo ad un prezzo bloccato che prevede un costo di rinnovo pari a 7,99 euro.

Gli utenti che desiderano attivare questa promozione di WindTre devono ovviamente garantire la portabilità in uscita del loro numero. Come per altre promozioni del gestore, questa tariffa si rivolge quindi ad ex utenti di WindTre o ad attuali abbonati di altro operatore. In maniera indistinta, sia gli utenti di TIM, sia quelli di Vodafone ed Iliad potranno aderire alla promozione.

Obiettivo principale della WindTre Star+ è quello di rappresentare un’alternativa valida e puntuale alle ricaricabile scelte da Iliad. Il confronto tra questa tariffa e la nuova Giga 70 dell’operatore francese è presto fatto. La WindTre Star+ vince la battaglia su tutta la linea: al metto di soglie di consumo maggiori con 100 Giga contro 70, sono anche previsti costi inferiori per il rinnovo mensile (il rapporto è di 7,99 euro contro 9,99 euro).