Call of Duty: Warzone ha appena ricevuto una nuova mappa con Rebirth Island e molti giocatori stanno già pensando ai prossimi contenuti offerti. Questo perchè alcune persone sono rimaste deluse della nuova mappa, il quale può sembrare piuttosto piccola. Il desiderio, naturalmente, è quello di ottenere una nuova mappa in alternativa a quella di Verdansk.

Un rumor che arriva dal portale ModernWarzone, solitamente molto ben informato, ha riferito nuove informazioni su una probabile mappa. Il portale ha già previsto correttamente l`arrivo di Rebirth Island. Sebbene la fonte sia nota per essere affidabile, si tratta sempre di informazioni non ufficiali e per questo è meglio non darle per scontate.

Call of Duty: Warzone, aspettate una nuova mappa ?

Quale sarà la prossima mappa di Warzone? Presumibilmente, la prossima mappa si troverà in Russia. Ciò significherebbe molta neve, ma secondo ModernWarzone dovrebbero esserci posti più emozionanti. Il portale ha condiviso un possibile layout su Twitter, che è stato composto da informazioni note e frammenti di fuga. Alcune località esistono già in CoD Cold War.

A quanto pare, alcuni dei posti interessati comprendono: una stazione meteorologica, piste da sci, uno zoo, un laboratorio di chimica in mezzo alle paludi e alcune miniere. È ovvio che una futura mappa della zona di guerra sarà composta da risorse della guerra fredda, così come è successo con Verdansk e CoD Modern Warfare. L’ambientazione sovietica si adatterebbe bene anche al tema di CoD Cold War, che è stato collegato a Warzone sin dalla prima stagione.

Una possibile data di uscita per una nuova mappa non è ancora nota, la Stagione 1 e Rebirth Island sono appena iniziate. Quindi potrebbe passare un pò di tempo prima che venga annunciata una nuova espansione.