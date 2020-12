Android offre in regalo 6 app a pagamento gratis solo oggi sul Play Store

Android è ormai un’istituzione del mondo mobile sotto tantissimi aspetti, sia per quanto riguarda applicazioni, giochi e tanti altri contenuti, che per quanto riguarda i sistemi operativi mobili in generale. Il robottino verde è conosciuto in tutto il mondo come quello che ha contraddistinto l’esistenza di diversi smartphone, i quali ad oggi si affidano in pianta stabile proprio a Google.

Di certo la crescita è stata esponenziale, in barba anche a tutte le critiche mosse da coloro che risultavano scettici fin dall’inizio. Una delle problematiche principali riguardava anni addietro la stabilità, ad oggi uno dei punti di forza dell’azienda. Secondo quanto riportato infatti Android non avrebbe problemi del genere da ormai cinque o sei anni a questa parte. Uno dei punti di forza del robottino verde resta poi la grande versatilità, la quale permette dunque di personalizzare ogni dispositivo secondo le proprie volontà. A metterci lo zampino decisivo è proprio il Play Store di Google, spazio dedicato al download di qualsiasi contenuto che sia gratuito o a pagamento. Durante gli scorsi giorni sono arrivati poi i saldi, con diversi titoli a pagamento offerti in maniera gratuita.

Per avere le migliori offerte anche da parte di Amazon li consigliamo poi di iscrivervi al nostro canale Telegram ufficiale.

Android, solo per oggi questa lista di titoli è gratuita invece che a pagamento

Anche oggi, proprio come durante le giornate scorse, è arrivato un elenco pieno di titoli Android gratuiti. Questi resteranno tali per poco tempo ancora, fate presto a scaricarli.