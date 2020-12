Il periodo di Natale ha portato una serie di importanti novità per gli utenti di Iliad. Oltre alla nuova offerta Giga 70 ed alla grande innovazione del 5G, il provider francese propone ora agli utenti ulteriori cambiamenti in positivo per quanto concerne la tecnologia della connessione internet in roaming.

Iliad, ancora più Giga per tutti gli utenti che si muovono in Europa

Le condizioni generali del provider, aggiornate proprio nel mese di Dicembre, prevedono interessanti modifiche per gli utenti nuovi e per tutti coloro che già hanno attivato una scheda SIM. Dopo le rimodulazioni in positivo dello scorso mese di Gennaio, Iliad conclude l’anno con un ulteriore incremento per le soglie roaming.

Lo schema inedito di Iliad prevede ora queste soglie. Tutti i clienti che fanno riferimento alla nuova offerta Giga 70 o anche alla passata Flash 100 (entrambe tariffe ad edizione limitata) potranno beneficiare di 6 Giga per navigare senza costi aggiuntivi da uno dei paesi membri dell’Unione Europea.

Ci sono, invece, 5 Giga di roaming per tutti gli abbonati che hanno sottoscritto la promozione Giga 50. Confermati i 4 Giga per tutti gli abbonati che hanno attivato in passato la tariffa Giga 40.

Sulla scia di quanto fatto da altri operatori, quindi, Iliad muove un passio aggiuntivo verso il suo pubblico. L’idea degli operatori è quella di garantire copertura proporzionale per la navigazione internet dall’estero, sulla base della tariffa attiva per ogni profilo. Le modifiche del gestore francese sono operative da subito. Ricordiamo che con l’uscita del Regno Unito dall’UE, i paesi in cui è possibile navigare senza costi aggiuntivi si sono ridotti a 27.