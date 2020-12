In FIFA 21 troviamo molte novità, tra cui anche la modalità Volta. In questa modalità 5 contro 5 ci sono molti trucchi che possiamo utilizzare per vincere le partite contro i nostri amici. Andiamo a vedere il tutto nel dettaglio.

FIFA 21: i trucchi che possiamo usare nella modalità Volta

Il Debutto

Nel caso in cui avrete voglia di esplorare la modalità Volta, è bene iniziare con “Il Debutto“, ossia una mini campagna single player che dura poco più di un paio d’ore. Nel momento in cui giocherete con questa modalità, avrete l’opportunità sia di godere di un’esperienza cinematografica, ma anche di vedere nuovi campi. Così da completare una serie di tutorial che velocizzando la progressione del personaggio e aiutarlo a capire meglio le meccaniche del gioco.

Mosse Speciali

Nel nuovo FIFA, gli sviluppatori hanno mirato a migliorare il controllo di palla, in modo tale da gestire meglio anche l’esecuzione di alcune acrobazie e mosse speciali. Tuttavia, non tutti i giocatori useranno le combo alla stessa maniera, ma tutto ciò è legato alla loro valutazione delle mosse abilità, che può variare da un minimo di 1 ad un massimo di 5. I primi 3 livelli sono dedicate alle combo base, mentre 4 o 5 stelle possono mettere in pratica mosse speciali. Ecco di seguito alcune di queste:

• Alzare la palla: stick analogico sinistro + R3 su PlayStation 4 (RS su Xbox One)

• Dribbling agile: tenere premuto R1 e muovere lo stick analogico sinistro su PlayStation 4 (RB + levetta sinistra su Xbox One)

• Meccanica del tunnel: muovere lo stick analogico nella direzione in cui si vuole spedire la palla mentre si tengono premuti L1 e R1 su PlayStation 4 (LB e RB su Xbox One)

• Alzare la palla dopo averla fatta rotolare: tenere premuto L2 e premere Quadrato, X o Cerchio,X su PlayStation 4 (LT + X,A o B,A su Xbox One) – Solo 5 stelle

Sistema di progressione

Le abilità dell’avatar del giocatore possono aumentare grazie al sistema di crescita, il quale permette anche di migliorarne gli attributi e far sì che diventi sempre più efficiente sul campo. A prescindere di come andranno le partite Volta Football, al loro termine avrete una valutazione in base alle vostre prestazioni, le quali andranno a determinare la velocità con la quale migliorerà il vostro avatar.

Rose Volta

Nella modalità Volta di FIFA 21 è possibile anche partecipare alle partite online che non prevedono solo lo scontro con altri utenti, ma è possibile anche gareggiare con altri cinque giocatori alleandosi con altri quattro amici. Se deciderete di giocare con meno di quattro amici, il sistema darà il compito all’intelligenza artificiale di assegnare i ruoli scoperti.

Eventi a tempo

La principale fonte di oggetti per la personalizzazione e Crediti Volta possono essere ottenuti tramite le Battaglie Speciali. Le suddette sono degli eventi a tempo limitato per andare ad ampliare la nostra collezione. Accedendo alla schermata apposita è possibile vedere i progressi settimanali della sfida e gareggiare con l’intelligenza artificiale per avanzare nella barra dell’evento al fine di ottenere ricompense.