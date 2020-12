L’aggiornamento FIFA 21 per PS5 e Xbox Series X di EA è ora disponibile e aggiunge una raffica di miglioramenti di nuova generazione al popolare simulatore di calcio. L’aggiornamento di prossima generazione per FIFA 21 è ora disponibile per le nuove console di casa Sony e Microsoft.

Le persone che scaricheranno l’update potranno ricevere in anticipo il regalo di Natale, contenente nuove fantastiche tecnologie per i capelli di alcuni giocatori famosi come Lionel Messi, trame migliorate, illuminazione e altri elementi grafici. Sembra che il nuovo sistema di illuminazione del gioco aggiunge un altro livello di realismo ai procedimenti.

FIFA 21: scopriamo meglio la nuova generazione

La versione di nuova generazione dà anche un restyling alla palla: ora essa si comprimerà quando viene colpita da un giocatore. È presente, inoltre, una nuovissima angolazione della telecamera che i giocatori possono selezionare, chiamata EA Sports Game Cam. Questo angolo dovrebbe fornire una presentazione più realistica in stile TV, ma ti permetterà anche di vedere più campo.

FIFA 21 su PS5 beneficia anche di un’intelligente implementazione del controller DualSense. Il feedback tattile indicherà con quale piede il tuo giocatore ha colpito la palla e i grilletti adattivi aumenteranno di resistenza quanto più il tuo giocatore si stanca.

Ricorda che questo aggiornamento è un aggiornamento gratuito per i possessori esistenti di FIFA 21. Sfortunatamente, i possessori di FIFA 21 su PC non riceveranno questo aggiornamento poiché EA non porterà le stesse funzionalità sulla piattaforma Origin. La società ha spiegato che alcuni videogiocatori potrebbero non avere i requisiti minimi per scaricare l’aggiornamento e non vuole creare problemi.