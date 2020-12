Expert sconfigge tutta la concorrenza in Italia con offerte davvero da non perdere, gli utenti si ritrovano a poter mettere le mani su prodotti veramente molto interessanti, dotati di prezzi decisamente ridotti rispetto ai listini originari, e sopratutto accessibili da chiunque.

Alla base della campagna promozionale troviamo proprio la cosiddetta disponibilità globale, ciò sta a significare che sarà possibile accedere agli sconti indipendentemente dalla provenienza, basterà recarsi in negozio, o ancora meglio sul sito ufficiale per approfittare degli ottimi prezzi. Coloro che richiederanno la spedizione presso il domicilio, ad ogni modo, dovranno fare i conti con le spese di spedizione, infatti sarà necessario aggiungere una piccola cifra a quanto effettivamente mostrato a schermo.

Expert: quanto sono scontati i prodotti

I migliori prodotti in circolazione sono davvero scontatissimi da Expert, in particolare gli utenti potranno acquistare un ottimo Samsung Galaxy S20+, spendendo solamente 679 euro per la versione completamente sbrandizzata, nonché con garanzia di 24 mesi, da esercitare sempre e soltanto nel punto vendita d’acquisto.

In alternativa sono disponibili anche prodotti molto più economici, ed ugualmente in grado di garantire prestazioni complessivamente interessanti, del calibro di Xiaomi Mi 10T, Oppo A73, Oppo A53s o anche uno Xiaomi Redmi 9C. Il volantino Expert non si limita esclusivamente ai modelli appena elencati, ma amplia le possibilità di acquisto anche verso altre categorie merceologiche, tutti i dettagli sono disponibili in esclusiva nelle pagine sottostanti.