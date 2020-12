Gli sconti attivati da Trony sono davvero assurdi, solamente oggi è disponibile un SottoCosto che punta in tutti i modi a raggiungere gli utenti che vogliono spendere il meno possibile su ogni singolo acquisto effettuato in negozio, per quanto riguarda la compravendita legata alla tecnologia generale.

La campagna promozionale dell’azienda, come era lecito immaginarsi, risulta essere disponibile solo ed esclusivamente nei punti vendita dislocati sul territorio, ciò sta a significare che l’utente non potrà in nessun modo affidarsi al sito ufficiale o all’e-commerce, per godere degli stessi identici sconti. Il volantino non è regionale o limitato, però ha questa importante limitazione, come anche le scorte disponibili in negozio non saranno tantissime, di conseguenza le disponibilità potrebbero essere già terminate quando deciderete di recarvi personalmente.

Scoprite gratis i codici sconto di Amazon, e ricevete anche tantissime offerte speciali, iscrivendovi a questo canale Telegram.

Trony: le offerte del volantino sono senza rivali

Le offerte del volantino Trony sono assolutamente senza rivali, proprio perché raccolgono alcuni dei prezzi più bassi in assoluto del periodo corrente. Un esempio può essere portato dall’ottimo Samsung Galaxy S20 FE, il cliente lo potrà acquistare spendendo solamente 399 euro, una cifra assurda, a tutti gli effetti mai vista prima in Italia.

Volendo osare di più, l’occhio cade sul Samsung Galaxy S20+, uno smartphone che non necessita assolutamente di presentazioni, un top di gamma a tutti gli effetti, finalmente in vendita a 699 euro, un prezzo molto inferiore rispetto al listino originario.

Tutti gli altri sconti della campagna promozionale di Trony sono visionabili a questo indirizzo.