Vuoi inviare ai tuoi cari più di un semplice “Buon Natale” e sorprenderli con degli auguri di Natale davvero fantastici? Abbiamo selezionato alcune applicazioni per trasformare le tue foto in simpatiche immagini e video di Natale da condividere su WhatsApp, Facebook Messenger e altre piattaforme di messaggistica. Diamo un’occhiata!

Per creare cartoline di Natale…

I creatori di Photo Lab hanno reso disponibile una speciale versione natalizia dell’app sul Google Play Store. Si chiama Christmas Photo Frames ed offre principalmente temi generati dagli utenti, che vanno da qualcosa di estremamente semplice ad alcuni effetti davvero impressionanti. Tutto ciò che devi fare è selezionare una tua foto o dei tuoi cari e, a seconda dell’effetto che desideri raggiungere, regolare le altre opzioni disponibili. L’app offre anche l’uso di effetti Pro dopo aver visto un breve spot pubblicitario.

Trasformati in un elfo danzante!

Un classico tra i servizi per creare video natalizi personalizzati è elfyourself.com, disponibile per il tuo smartphone anche come app. Fondamentalmente, questa applicazione ti trasforma in un simpatico elfo danzante! ElfYourself offre 19 diversi video di danza, ma solo due sono gratuiti, mentre gli altri costano 1,09 € per video. Alcuni sono particolarmente divertenti, come la versione AR in cui puoi far ballare gli elfi sulla tua tavola.