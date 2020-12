E’ tempo di regali di Natale per i clienti di WindTre. Anche in queste ultime ore che precedono il 25 Dicembre, il provider arancione non fa mancare il suo supporto ai clienti più fedeli. Per l’occasione, WindTre ha pensato a delle iniziative molto vantaggiose legate al traffico internet. Dopo il successo delle precedenti settimane, l’operatore conferma le iniziative Giga Boom.

WindTre, sino a 150 Giga per i clienti: le nuove offerte di Natale

Con le promozioni Giga Boom, gli abbonati del provider potranno aggiungere traffico rete aggiuntivi rispetto a quelle che sono le attuali soglie di consumo per la ricaricabile standard. Grazie a Giga Boom, le soglie extra per la navigazione in internet saranno disponibili per ben tre mesi dal momento dell’attivazione. Previsto solo il pagamento di una quota, al momento stesso dell’attivazione.

La prima versione di Giga Boom contempla la presenza di 50 Giga da utilizzare nell’arco di tre mesi ad un costo (sempre una tantum di 8,99 euro). La promozione è disponibile anche nella versione che contempla 120 Giga con un prezzo unico di 13,99 euro. La versione definitiva di questa proposta prevede anche Giga illimitati. In questo caso agli abbonati di WindTre sarà chiesto un corrispettivo sempre una tantum di 29,99 euro.

Le proposte Giga Boom prevedono, infine, una speciale iniziativa per tutti gli ex clienti di 3 Italia. In questo caso gli attuali clienti di WindTre potranno ricevere 150 Giga per tre mesi a 15,99 euro. Tutte le iniziative sono attive nel mese di Dicembre per gli utenti selezionati. L’operatore sta avvisando i clienti idonei alle offerte attraverso alcuni SMS informativi.