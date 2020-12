Expert non vuole smorzare l’ottimo successo riscontrato nelle scorse settimane con le proprie campagne promozionale, e desidera continuare sull’ottima strada intrapresa, raggiungendo livelli e risultati sempre migliori anche nei giorni successivi al Natale 2020.

Il volantino attuale è un buonissimo concentrato di sconti e di offerte specialissime, con le quali gli utenti possono pensare di raggiungere l’acquisto di alcuni top di gamma del momento, anche dal sito ufficiale dell’azienda. Prestate attenzione, gli acquisti effettuati sfruttando l’e-commerce, richiederanno però il pagamento delle spese di spedizione, per la consegna direttamente al proprio domicilio.

Expert: gli sconti fanno letteralmente impazzire gli utenti

Gli sconti pensati da Expert sono come al solito assolutamente interessanti, perché in grado di raggiungere alcuni top di gamma, proponendoli a prezzi complessivamente inferiori alle più rosee aspettative dei consumatori. Il miglior smartphone incluso nella campagna è sicuramente il Samsung Galaxy S20+, un best buy assoluto, se considerato il prezzo finale odierno di soli 679 euro. A prima vista potrebbe apparire ancora particolarmente elevato, ma non dovete dimenticare che si tratta a tutti gli effetti di un dispositivo originariamente in vendita a più di 1000 euro, e dalla qualità eccellente.

Coloro che invece vorranno affidarsi a modelli più economici, potranno anche acquistare Xiaomi Mi 10T, Xiaomi Redmi 9C, Oppo A53s o Oppo A73, tutti disponibili e meno di 400 euro. Le altre offerte del volantino expert sono raccolte direttamente nel nostro articolo, come galleria fotografica.