A breve sbarcherà sulla piattaforma di contenuti in streaming Disney+ la celebre serie animata firmata The Walt Disney Company sullo Zio Paperone, andata in onda per la prima volta nel lontano 1987. Stiamo parlando di Ducktales – Avventure di Paperi.

Ma questa non è l’unica novità che gli abbonati al servizio streaming di Topolino hanno visto palesarsi nel catalogo. Scopriamo insieme tutti gli altri dettagli.

Disney+ pronta a ricevere lo Zio Paperone ed altre novità, ecco i dettagli

A breve sarà anche aggiunto il lungometraggio d’animazione Miraculous World: New York, Eroi Uniti, basato sull’omonima serie, il film fantasy Upside-Down Magic – Magia Imperfetta e, infine, la terza stagione de Le avventure di Rapunzel. Sicuramente i vostri bambini potranno in questo modo trascorrere un sereno Natale, nonostante magari la lontananza dai parenti.

Queste nuove aggiunte sono perfette non solo per il pubblico nostalgico di bambini che durante la fine degli Anni 80 e Anni 90 hanno trascorso i loro pomeriggi allietati dalle scorribande dei simpatici paperi, ma anche per gli utenti più piccoli che potranno così trascorrere altrettanto piacevolmente le prossime festività natalizie.

Non dimenticatevi che a partire dall’8 gennaio 2021 sempre sulla piattaforma arriverà una docuserie che aiuterà a ripercorrere le vicende dei più amati personaggi del Marvel Cinematic Universe a partire dai protagonisti di Wandavision, che debutterà due settimane dopo. Per una serie Marvel che chiude, un’altra viene annunciata. In queste ore, infatti, è stata data la notizia della cancellazione di Helstrom, l’ultima serie della vecchia gestione Marvel Television, partita quest’autunno su Hulu senza riscontrare grandi plausi.