Fino a Natale da Bennet è stato attivato un volantino che vuole davvero dire la sua nel mercato della telefonia mobile, e della rivendita in generale. Gli utenti possono decidere di recarsi direttamente in negozio per completare l’acquisto di un prodotto di alto livello.

Avete capito bene, come al solito, anche in questo caso la campagna promozionale di Bennet non risulta essere disponibile sul sito ufficiale, ma l’acquisto sarà obbligatorio direttamente nei punti vendita sparsi per il territorio nazionale. I prodotti selezionati sono tutti commercializzati con garanzia della durata di 24 mesi, ed in versione no brand, ovvero con aggiornamenti rilasciati direttamente dal produttore stesso.

Bennet: cosa succede nei negozi

Lo smartphone di punta dell’intera campagna promozionale di Bennet, è sicuramente il Samsung Galaxy S20 FE, un dispositivo decisamente in linea con le aspettative dei consumatori pronti a tutto pur di mettere le mani su un top di gamma di ultima generazione. Lanciato recentemente in Europa, questi presenta le stesse identiche specifiche tecniche del Galaxy S20, con l’unica differenza dettata dalla presenza del processore Qualcomm Snapdragon 865, in sostituzione al Samsung Exynos. Il suo prezzo finale è relativamente ridotto, infatti sono necessari solamente 499 euro per il suo acquisto definitivo.

Molto buoni sono anche gli sconti applicati su Xiaomi Redmi 9At, su Samsung Galaxy A20s o Galaxy S10 Lite, tutti dispositivi commercializzati a meno di 400 euro. Il volantino Bennet è raccolto direttamente nell’articolo.