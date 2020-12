Per poter migliorare la mobilità nei centri urbani e nelle grandi città, la nota società Avis Budget Group ha lanciato una importante novità riguardo il sistema di noleggio. Nello specifico, sono stati presentati tre nuove soluzioni dedicate alla mobilità con le quali, assieme al noleggio di un’auto, viene incluso anche il noleggio di un monopattino elettrico.

Avis e il nuovo sistema di noleggio auto che include un monopattino elettrico

Nel caos che si viene sempre a creare nei grandi centri urbani e nelle grandi città, spostarsi con mezzi più rapidi e comodi potrebbe senz’altro migliorare la mobilità. Per questo motivo, come già accennato, la società Avis Budget Group ha deciso di proporre un nuovo sistema di noleggio auto che includa anche il noleggio di un monopattino elettrico. Entrando più nel dettaglio, sono state proposte tre nuove soluzioni dedicate, denominate rispettivamente “Maggiore free 2 Go”, “Avis Urban Way” e “Budget Freestyle”.

In questo modo, verrà offerta ai clienti l’opportunità di spostarsi in maniera più versatile e soprattutto più comoda nel traffico delle grandi città, scegliendo di optare per il noleggio di un’auto e, all’occorrenza, di un monopattino elettrico. Quest’ultimo, in particolare, verrà fornito con la batteria sempre carica ed avrà una autonomia di circa 30 km. Per quanto riguarda i prezzi, si parte da 12 euro al giorno o di 49 euro al mese.

Il Managing Director Southern Europe di Avis Budget Group, ovvero Gianluca Testa, ha così commentato questa importante novità: “Questa formula innovativa fa parte del nostro impegno a fornire un’esperienza di noleggio senza interruzioni, che copra anche l’ultimo miglio di viaggio dei clienti. Insieme all’ampliamento di veicoli ibridi ed elettrici nella flotta, il nostro progetto di intermobilità continua a promuovere la sostenibilità ambientale delle smart cities e offre ai nostri clienti un’esperienza sempre più innovativa e un noleggio sempre più in linea con le loro esigenze. In qualità di azienda leader nelle soluzioni di mobilità, guardiamo costantemente al futuro del noleggio e allo sviluppo della mobilità delle città includendo, come in questo caso, anche partner di micromobilità.”