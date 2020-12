In questa situazione di emergenza dovuta al diffondersi del Coronavirus, gli strumenti tecnologici come smartphone, tablet e pc si sono resi davvero indispensabili per lavorare, studiare e per rimanere sempre in contatto con le persone più care. Con l’avvicinarsi delle feste natalizie, poi, si riveleranno ancora più necessari, viste anche le nuove norme e regole emanate dal premier Conte l’altro giorno. Per questo motivo, la ministra per l’Innovazione Paola Pisano ha praticamente rivolto un appello ai principali operatori telefonici del nostro paese per propongano alcune promozioni in occasione del Natale in modo da facilitare l’utilizzo di questi device tech. Vodafone, Tim e Wind Tre hanno prontamente risposto e hanno proposto giga illimitati.

Vodafone, Tim e Wind Tre rispondono all’appello della ministra per l’innovazione Paola Pisano

I principali operatori telefonici del nostro paese hanno risposto all’appello della ministra per l’innovazione Paola Pisano. Quest’ultima aveva infatti rivolto un appello affinché agevolassero l’uso dei canali digitali di comunicazione e li rendessero gratuiti, in modo da rendere il collegamento con le persone care ancora più semplice e immediato. Vodafone, in particolare, offrirà giga illimitati gratuiti ai suoi clienti dalle ore 18 del 24 dicembre fino a tutto il 25 dicembre.

Anche Tim, dal canto suo, ha accettato la proposta e offrirà anch’essa giga illimitati gratuiti. Come riportato dalla stessa azienda, infatti, “per dare l’opportunità a tutti di essere più vicini durante i giorni di Natale, Tim accoglie con favore la proposta lanciata dal Ministro per l’Innovazione tecnologica e la Digitalizzazione, Paola Pisano per cui renderà gratuito il traffico dati per tutti i suoi clienti a partire dalle ore 18 del 24 dicembre fino alle 24 del 25 dicembre”. Infine, anche Wind Tre ha comunicato la sua iniziativa: proporrà ai suoi clienti giga illimitati gratuiti a partire dalla mezzanotte del 24 dicembre fino a tutta la giornata del 25 dicembre. Vi ricordiamo che gli utenti non dovranno fare nulla per attivare questa promozione, dato che i giga illimitati verranno attivati in maniera automatica.