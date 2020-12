Sex Education, Peaky Blinders e Black Mirror, brutte notizie in arrivo

Ecco alcune news in merito al futuro di Sex Education, Peaky Blinders e Black Mirror, una brutta notizia è all'orizzonte.

La piattaforma di streaming per contenuti multimediali quali serie TV, film o cartoni animati più apprezzata su tutto il globo è sicuramente Netflix, il noto sito californiano ha infatti saputo conquistare tutti gli utenti grazie al proprio catalogo ricco e soprattutto completo, esso infatti gode di un’attenta politica votata gli aggiornamenti, non a caso ogni serie tv è sempre costantemente rifornita di ogni stagione non appena essa viene rilasciata.

Ovviamente all’interno del catalogo sono presenti svariati contenuti alcuni più apprezzati di altri, i quali alle volte, si trasformano in veri e propri bestseller che conquistano gli utenti pronti a consumare ogni singola stagione appena arrivata.

Fra questi abbiamo 3 top come Sex Education, Peaky Blinders e Black Mirror, ecco tutte le ultime news riguardo con anche una brutta notizia.

Cosa ci aspetta

Partiamo con Sex Exducation, la nota serie TV che tratta di argomenti molto giovanili ha riscosso un enorme successo con le sue prime due stagioni e a quanto pare non è finita qui, infatti presto arriverà una terza season, Netflix l’ha annunciata ufficialmente, il 2021 sarà il periodo fatidico.

Passiamo ora a Peaky Blinders, anche qui abbiamo delle ottime news, la serie, a detta dell’autore, vedrà ufficialmente l’arrivo di tante altre seasons, infatti secondo le sue dichiarazioni, serviranno ancora moltissimi episodi prima di arrivare al finale tanto atteso e desiderato dal suo ideatore.

Passiamo ora alle brutte notizie, Black Mirror non vedrà l’arrivo di ulteriori stagioni, il suo creatore ha infatti dichiarato di voler continuare la propria carriera su altri fronti, dedicando il proprio talento ad altri progetti, eliminando dunque ogni possibilità in merito a Black Mirror.