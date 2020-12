NETFLIX: Tiny Pretty Things, Away, Paranormal colpiscono la piattaforma

La lista delle nuove uscite di Netflix risulta essere piuttosto vasta. Nel corso del mese di dicembre abbiamo scoperto e scopriremo nuove serie tv. Ecco il resoconto e il focus su alcune di queste:

Club 57 , stagione 1, dal 1° dicembre

, stagione 1, dal 1° dicembre iZombie , stagione 5, dal 1° dicembre

, stagione 5, dal 1° dicembre The 100 , stagione 6, dal 1° dicembre

, stagione 6, dal 1° dicembre Do Do Sol Sol La La Sol , stagione 1, dal 3 dicembre

, stagione 1, dal 3 dicembre Private Lives , stagione 1, dal 3 dicembre

, stagione 1, dal 3 dicembre Big Mouth , stagione 4, dal 4 dicembre

, stagione 4, dal 4 dicembre Selena: La Serie , stagione 1, dal 4 dicembre

, stagione 1, dal 4 dicembre King’s of Jo’Burg , stagione 1, dal 4 dicembre

, stagione 1, dal 4 dicembre Agents of S.H.I.E.L.D. , stagione 7, dal 5 dicembre

, stagione 7, dal 5 dicembre Detention – La serie , stagione 1, dal 5 dicembre (Episodi settimanali)

, stagione 1, dal 5 dicembre (Episodi settimanali) Mr. Iglesias , parte 3, dall’8 dicembre

, parte 3, dall’8 dicembre Ashley Garcia – Anche i geni si innamorano , speciale di Natale, dal 9 dicembre

, speciale di Natale, dal 9 dicembre Lo Show di Big Show , speciale di Natale, dal 9 dicembre

, speciale di Natale, dal 9 dicembre Alice In Borderland , stagione 1, dal 10 dicembre

, stagione 1, dal 10 dicembre Archer , stagione 11, su Netflix dall’11 dicembre

, stagione 11, su Netflix dall’11 dicembre Il Caos Dopo di Te , stagione 1, dall’11 dicembre

, stagione 1, dall’11 dicembre Start-Up , stagione 1, dal 13 dicembre

, stagione 1, dal 13 dicembre Tiny Pretty Things , stagione 1, dal 14 dicembre

, stagione 1, dal 14 dicembre How To Ruin Christmas: Il Matrimonio , stagione 1, dal 16 dicembre

, stagione 1, dal 16 dicembre Sweet Home , stagione 1, dal 18 dicembre

, stagione 1, dal 18 dicembre Natale Con Uno Sconosciuto , stagione 2, dal 18 dicembre

, stagione 2, dal 18 dicembre Bridgerton , stagione 1, dal 25 dicembre

, stagione 1, dal 25 dicembre Equinox , stagione 1, dal 30 dicembre

, stagione 1, dal 30 dicembre Le Terrificanti Avventure di Sabrina, Parte 4, dal 31 dicembre

Netflix: Tiny Pretty Things, Away, Paranormal e le nuove trame

La trama di Tiny Pretty Things si svolge all’interno di una famosissima accademia di danza: la protagonista riesce ad ottenere l’accesso alla scuola, ma solo dopo la morte di una ballerina, scomparsa in circostanze indecifrabili (si sospetta addirittura un omicidio).

Away segue invece le vicende di Emma Green (Hilary Swank), un’astronauta americana costretta a lasciare il marito Matt (Josh Charles) e la figlia adolescente Alexis (Talitha Baetman) per seguire un equipaggio spaziale internazionale che si imbarca per tre anni per una missione su Marte.

Paranormal è ambientata alla fine degli anni ’60: Refaat, professore egiziano di ematologia all’università, incontra Maggie, un’amica della sua giovinezza, mentre studia in Scozia. La storia ruota attorno a storie soprannaturali ed eventi misteriosi che l’uomo ha vissuto nel corso della sua vita (e non solo).