Netflix starebbe rilasciando un aggiornamento che introduce la nuova modalità solo-audio. In cosa consiste? Molto semplicemente, quando questa modalità è attiva, Netflix non mostra le immagini della serie TV o del film in riproduzione sullo smartphone ma ne riprodurrà il solo audio. A cosa potrebbe servire questa modalità? A salvare preziosi dati mobili o evitare alcune scene indesiderate.

Netflix si aggiorna, arriva la modalità solo audio

La funzione è stata individuata per la prima volta in uno smontaggio effettuato dai ragazzi di XDA Developers ad ottobre, ed arriva adesso ad alcuni utenti tramite un aggiornamento lato server.

Chi ha ricevuto l’aggiornamento vedrà un nuovo pulsante per la disattivazione video nella parte superiore del video player. Toccandolo si attiva la modalità solo audio: il video viene oscurato e viene mantenuto il solo audio, ma è comunque possibile controllare la riproduzione tramite gli appositi tasti sullo schermo.

Si potrebbe facilmente immagina che la modalità solo audio funzioni meglio per alcuni spettacoli che per altri, come per sitcom, cabaret e alcuni documentari in cui le immagini non sono così fondamentali quanto i dialoghi.

Potrebbe volerci un po’ di tempo prima che la modalità solo audio venga distribuita su tutti i dispositivi. Intanto, ne approfittiamo per ricordare che Netflix starebbe testando nel Regno Unito un nuovo format. Si chiama Fast Laughs e consiste in brevi frammenti di video proposti in sequenza in un feed a scorrimento verticale.

Le clip sono gli estratti più divertenti degli show più popolari e, similmente a TikTok, per passare al prossimo video basta un semplice swipe up.