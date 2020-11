Sono sempre di più le aziende che cercano di integrare il modello Tik Tok nelle proprie applicazioni, ora lanciando delle funzionalità analoghe – come i Reels di Instagram – ed ora imitandone le modalità di fruizione dei contenuti.

In questo caso, l’ultimo Big ad aver introdotto qualcosa del genere è Netflix. Cosa c’entri un servizio di contenuti video in streaming con un social, vi starete chiedendo. In realtà, molto più di quanto immaginiate.

Il colosso dello streaming video, infatti, ha introdotto una nuova funzione che mostra brevi clip divertenti estrapolate da alcuni dei suoi migliori contenuti, simile a TikTok nella modalità di fruizione di tali contenuti, che fornisce contenuti video a schermo intero nel formato verticale e per passare alla prossima clip basta un semplice swipe up.

Netflix aggiunge un feed in stile TikTok con infinite clip divertenti

Questa nuova funzionalità si chiama “Fast Laughs” e consiste in brevi frammenti di video proposti in sequenza in un feed a scorrimento verticale. Mentre le clip di TikTok sono in genere contenuti creati dagli stessi utenti della piattaforma, Fast Laughs propone degli estratti dei suoi numerosi show in cui accade qualcosa di particolarmente divertente.

Oltre al semplice scorrimento verticale vi sono altri aspetti fortemente ispirati a Tik Tok, a partire dai pulsanti sul lato destro che consentono di aggiungere reazioni, condividere la clip o di aggiungere quel particolare Show alla propria libreria.

Netflix’s gone all TikTok-like with ‘Fast Laughs’ feature?! pic.twitter.com/T760u8Rea5 — Matt Navarra (@MattNavarra) November 12, 2020

Lo scopo di Fast Laughs non è solo quello di intrattenere e strappare qualche risata. Netflix spera che con questa nuova opzione gli utenti troveranno nuovi contenuti da guardare ed è proprio per questo motivo che l’azienda ha previsto un pulsante che permette di aggiungere uno show mostrato in Fast Laughs alla propria libreria.

Netflix avrebbe testato la nuova funzionalità all’inizio di quest’anno prima di implementarla negli Stati Uniti, nel Regno Unito e in altri mercati. Per il momento, tra l’altro, la funzionalità sembra essere supportata dai soli dispositivi iOS.