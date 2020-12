Cellulari “vintage” che valgono oro: ecco i modelli fortunati

Sono ormai anni che gli smartphone sono entrati a far parte della nostra quotidianità. Di fatto, questi straordinari dispositivi sono in grado di fare davvero qualsiasi cosa. Non era così fino a qualche tempo fa, dove i cellulari al massimo riuscivano ad effettuare chiamate o inviare SMS. La qualità era assolutamente eccellente, ma l’utilità che hanno gli strumenti odierni, con applicazioni e sistema operativo, è sicuramente impareggiabile.

Tuttavia, per molte persone, i cellulari di una volta anche definiti “vintage“, sono considerati una vera e propria manna dal cielo. Le persone di cui vi stiamo parlando sono ovviamente collezionisti, che nel mondo delle aste online comprano e rivendono questi modelli.

Cellulari “vintage”: alcuni modelli valgono centinaia di migliaia di euro

Se hai vissuto negli anni novanta o poco dopo avrai avuto sicuramente modo di interfacciarti con questi dispositivi. Come detto sopra, i collezionisti sono decisamente innamorati di questi modelli e sono disposti a spendere anche cifre a 5 zeri. Tuttavia ci sono due cose da considerare per far sì che l’acquisto sia efficace: la prima cosa è valutare se il modello è davvero interessante o meno, e qui sta tutto nel gusto soggettivo del acquirente, e la seconda è controllare lo stato di usura del dispositivo, il quale potrebbe cambiare la cifra di vendita davvero di molto. Andiamo ora però a vedere quali sono i modelli maggiormente ricercati dai collezionisti:

Motorola StarTAC

Iniziamo con un best seller della telefonia mobile. Probabilmente in Italia quasi tutti ne hanno posseduto almeno uno: il Motorola StarTAC è uno dei cellulari vintage davvero intramontabili. Oggi il suo valore di mercato si aggira sui 100 euro.

Nokia 3310

Secondo best seller della telefonia mobile: il Nokia 3310. Stimato da molti utenti poiché molto resistente e per la presenza al suo interno del fantastico gioco Snake. Oggi il suo valore di mercato parte dai 30 fino ad arrivare ai 150 euro.

Mobira Senator

Uno dei dispositivi più strani mai prodotti. Attualmente il Mobira Senator viene anche definito un dispositivo “separato” dagli altri prodotti di casa Nokia. Tuttavia, il suo valore può anche superare i 1.000 euro.

Ericsson T28

L’Ericsson T28 è uno dei cellulari più venduti di sempre. È molto facile che ne possediate uno, oggi può valere anche più di 100 euro.

Apple iPhone 2G

Il più “giovane” tra i cellulari vintage. L‘Apple 2G ha avuto un grande seguito a suo tempo, ed oggi il suo valore di mercato si può anche aggirare sui 1.000 euro, sempre a seconda di quanto è usurato.