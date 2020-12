Il SottoCosto di Unieuro, attivato in ogni punto vendita in Italia fino al 23 dicembre, riesce a raccogliere un elevatissimo quantitativo di sconti e di prezzi bassi, tramite i quali gli utenti si ritrovano a poter mettere le mani su prodotti di altissima qualità, a cifre relativamente ridotte.

La campagna promozionale, come era lecito immaginarsi, risulta essere disponibile in ogni negozio in Italia, ma anche direttamente online sul sito ufficiale, ciò sta a significare che l’utente potrà acquistare dal divano di casa propria, godendo esattamente degli stessi identici sconti. La spedizione presso il proprio domicilio, inoltre, è da considerarsi completamente gratuita, previa una spesa di 49 euro, e indipendentemente dalla categoria merceologica del prodotto selezionato.

Ecco il link al nostro canale Telegram dedicato ad Amazon, troverete tantissimi codici sconto gratis ed offerte speciali.

Unieuro: tantissimi sconti attendono gli utenti

I prodotti scontati da Unieuro sono davvero tantissimi e molto vari tra di loro, gli utenti potranno difatti affidarsi a soluzioni del calibro di Samsung Galaxy S20 ultra 5G, spendendo una cifra che non supera i 1000 euro, infatti si ferma a 999 euro per la versione completamente sbrandizzata.

Consapevoli comunque di trattare dispositivi decisamente cari, fin troppo per la maggior parte di noi, l’azienda ha deciso di introdurre anche soluzioni più economiche, come Samsung Galaxy S20 FE in vendita a 479 euro, per finire con l’ottimo Oppo Find X2 Neo proposto a 399 euro o anche il nuovissimo Xiaomi Mi 10T Pro alla modica cifra di 549 euro.

