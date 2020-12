Continuano ad essere molto interessanti le promozioni natalizie di TIM. Il provider italiano, in queste ore, sta mettendo a disposizione dei suoi abbonati una particolare serie di iniziative ad personam legate all’attivazione della Ricarica Automatica. In particolare, sulla scia di una promozione lanciata già la scorsa settimane, alcuni utenti di TIM potranno ricevere 100 Giga gratis per internet da utilizzare in ben tre mesi.

TIM e la Ricarica Automatica: ancora disponibile l’offerta con i 100 Giga

Il bonus dei 100 Giga può essere riscattato per gli utenti che scelgono la Ricarica Automatica come metodo principale per la fatturazione del credito. Il meccanismo della Ricarica Automatica è davvero molto semplice. Alla scadenza della promozione di riferimento, TIM provvederà ad un prelievo automatica su carta di credito o su conto corrente. Il prelievo avrà un valore prestabilito, coincidente con la somma di credito utile il rinnovo della tariffa.

La promozione dei 100 Giga che si integra alla Ricarica Automatica ha ovviamente costo zero. Anche lo stesso servizio di fatturazione non prevede commissioni o extra sul proprio canone. Per quanto concerne i 100 Giga, la soglia per la navigazione internet sarà disponibile per un massimo tre mesi dall’attivazione. I consumi extra per internet si uniranno ai Giga già disponibili di default con la principale tariffa.

A differenza della scorsa settimana, l’iniziativa dei 100 Giga non è disponibile per tutti i clienti, ma solo per una selezionata cerchia di abbonati. TIM sta contattando alcuni utenti attraverso degli SMS. Proprio chi riceve questi SMS avrà la possibilità di attivare tale promozione.