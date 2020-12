Sarà un Natale ricco di iniziative e di promozioni speciali per i clienti di TIM. Il provider italiano, come sempre nel periodo di Dicembre, non è avaro con gli utenti e garantisce una serie di offerte legate in particolar modo alla navigazione internet. L’obiettivo di TIM è quello di favorire gli utenti che desiderano soglie maggiori per la connessione di rete.

TIM, a Natale Giga senza limiti per ogni cliente

Per questa ragione TIM ha messo su un nuovo pacchetto di offerte, rinominato xTe Giga illimitati. Il gestore ha selezionato una serie di abbonati con l’obiettivo di proporre soglie senza limiti per la connessione a prezzo variabile.

La promozione base per gli utenti, in questo caso, è la Giga illimitati Black. I clienti avranno la possibilità di ricevere connessione di rete senza limiti di soglie al costo extra di 9,99 euro.

Alternativa ancora più vantaggiosa è l’offerta chiamata Giga illimitati Green. In questo caso, gli abbonati avranno sempre a loro disposizione soglie senza limiti per la navigazione sotto rete 4G e 4,5G, ma con un prezzo d’occasione: solo 1,99 euro.

Le promozioni per i consumi extra internet si rivolgono solo agli abbonati TIM che hanno già una SIM ed un regolare profilo ricaricabile. Con l’attivazione di Giga illimitati le soglie della propria ricaricabile di riferimento vengono congelati. Come naturale, il prezzo delle offerte internet deve essere integrato con il costo della stessa ricaricabile.

TIM sta avvisando alcuni utenti idonei a queste promozioni con alcuni SMS. In alternativa, è possibile verificare la disponibilità delle offerte attraverso l’app ufficiale.