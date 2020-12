Hyundai ha acquistato una partecipazione di controllo in Boston Dynamics in un accordo che stima la società di robotica a quasi $ 1,5 miliardi. La casa automobilistica sudcoreana possiederà circa l’80% di Boston Dynamics, che ha raggiunto la fama virale per i video con il suo robot bipede Atlas che mostra la sua mobilità spaventosamente impressionante.

I robot della Boston Dynamics sono nelle mani di Hyundai

All’inizio di quest’anno la società ha iniziato a commercializzare la sua ricerca con il quadrupede robotico da $ 110.000 r denominato Spot. Il CEO di Boston Dynamics, Robert Playter, si aspetta che la sua azienda si adatti bene a Hyundai.

“Noi e Hyundai condividiamo una visione del potere di trasformazione della mobilità e non vediamo l’ora di lavorare insieme per accelerare i nostri piani per consentire al mondo un’automazione all’avanguardia e per continuare a risolvere le sfide robotiche più difficili del mondo per i nostri clienti”, ha affermato in una dichiarazione.

Nonostante i suoi video popolari che riecheggiano i timori di una rivolta robotica, Boston Dynamics ha lottato per realizzare un profitto, con grande dispiacere dei suoi precedenti proprietari Alphabet / Google e del conglomerato giapponese Softbank.

Hyundai spera in una migliore fortuna da Boston Dynamics rispetto al suo predecessore. È una delle più grandi case automobilistiche del mondo, tenterà di completare la sua transizione quinquennale esistente verso la “mobilità intelligente” con Boston Dynamics.

“Questa transazione unirà le capacità di Hyundai Motor Group e Boston Dynamics per guidare l’innovazione nella mobilità futura”, ha dichiarato in un comunicato il presidente di Hyundai Motor Group, Euisun Chung.

“Le sinergie create dal nostro sindacato offrono alle nostre aziende nuovi entusiasmanti percorsi per realizzare il nostro obiettivo: fornire movimento libero e sicuro e esperienze di vita su un piano superiore per l’umanità”.

I piani esatti di Hyundai per Boston Dynamics rimangono poco chiari, ma in precedenza ha mostrato interesse a promuovere il campo della robotica, forse in particolare attraverso il suo robot bipede ASIMO.