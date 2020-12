Xiaomi aveva già strizzato l’occhio al segmento degli e-book, ma ha deciso di spingersi oltre con il suo nuovo Mi Ebook Rader Pro, un E-reader dotato di un grande display con una diagonale di 7,8 pollici. Il dispositivo è alimentato da Android 8.1, ciò permette di installare applicazioni da Google Play e godere dei suoi i vantaggi.

Xiaomi eBook Reader Pro, caratteristiche e prezzi

Il nuovo e-book reader di Xiaomi si distingue per il display da 7,8 pollici che va ben oltre quella diagonale da 6 pollici divenuta ormai tradizionale negli ultimi anni. La risoluzione dello schermo è pari a 1.872 x 1.404 pixel, che consente di raggiungere una densità di 300 dpi su di un pannello ad inchiostro elettronico.

La retroilluminazione è anche un’altra delle straordinarie opzioni di questo lettore elettronico, e permette di regolare la luce LED scegliendo tra 24 diversi livelli che consentono anche di impostare toni caldi o freddi per migliorare l’esperienza di lettura diurna o notturna. Il dispositivo è poi alimentato da un processore quad-core da 1.8 GHz accompagnato da 2 GB di RAM e 32 GB di spazio di archiviazione interna, oltre a presentare una batteria da 3.200 mAh che garantisce fino a 70 giorni di autonomia e si ricarica tramite USB-C.

La presenza di Android 8.1, come abbiamo già anticipato, permette di installare numerose applicazioni. Sebbene alcune non abbiano senso su di un dispositivo ad inchiostro elettronico, molte altre, specialmente quelle che offrono una diversa esperienza di lettura e la migliorano, possono arricchire l’esperienza d’uso del dispositivo in quanto tale.

Tra i formati supportati ci sono documenti in formato txt, ePub o PDF , ma sarà anche possibile consultare documenti Office e fumetti in formati come CBR, ma rinunciando al colore.

Il nuovo Xiaomi Mi Ebook Reader Pro sarà disponibile in Cina a partire dal 21 dicembre ad un prezzo di vendita di 1.299 yuan, ovvero circa 163 euro al cambio.