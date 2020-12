Whatsapp: il nuovo anno allontanerà l'app da 13 iPhone, Huawei e Samsung

WhatsApp nel 2021 scomparirà da diversi Huawei, Samsung Galaxy ed iPhone. Ebbene sì, meglio dirvelo così su due piedi, in modo tale da evitare svenimenti. Il concetto, seppur con parole meno dirette, rimane tale. Alcuni smartphone storici non potranno più utilizzare, a partire dal nuovo anno, l’app di messaggistica istantanea più famosa al mondo. Più dettagliatamente l’applicazione, in continua evoluzione, sarà troppo sviluppata per i dispositivi con una versione del sistema operativo precedente ad Android 4.0.3 e ad iOS 9. Ciò determinerà quindi l’impossibilità di utilizzo da parte dei dispositivi.

Whatsapp: i nuovi aggiornamenti dell’app sconvolgono tutti