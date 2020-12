Vodafone ha in serbo per una specifica porzione di utenti una promozione davvero speciale, infatti fino al 17 dicembre risulta essere attivabile la Special Giga, una soluzione con alle spalle ben 70 giga di traffico dati al mese, a soli 7,99 euro.

Per contrastare la crescente diffusione di SIM Iliad, Vodafone ha pensato di inviare SMS winback, quindi disponibili solo per selezionati utenti, con i quali proporre l’attivazione di un’offerta dall’altissimo potenziale.

L’attivazione, come potrete benissimo immaginare, è possibile solamente tramite ricezione dell’SMS (non cedibile a terzi), e portabilità del numero originario. Basterà premere sul link ed il gioco è fatto, inizialmente verrà richiesto il versamento di solo 1 centesimo per promozione e acquisto della SIM ricaricabile.

Vodafone: la promozione non ha rivali

All’interno della Vodafone Special Giga si possono trovare tantissimi contenuti, in particolar modo sarà possibile accedere a 70 giga di traffico dati alla massima velocità, passando anche per 100 SMS da inviare ad ogni numero in Italia, finendo con illimitati minuti per telefonare a chiunque.

Tutto questo sarà possibile dietro il pagamento mensile di soli 7,99 euro, tramite il credito residuo della SIM ricaricabile acquistata in fase di attivazione. Se interessati, segnaliamo anche la presenza gratis del nuovo Digital Service, un servizio di assistenza personalizzato garantito direttamente da vodafone.

Nell’eventualità in cui l’utente che ha ricevuto l’SMS non la volesse attivare online, sarà possibile comunque godere della stessa promozione anche in negozio, presentando il messaggio, oppure telefonando al numero indicato. Sono da considerarsi assenti vincoli contrattuali temporali, sarà possibile abbandonare Vodafone in un qualsiasi momento senza costi aggiuntivi.