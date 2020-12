MediaWorld segue l’onda dei SottoCosto che hanno invaso letteralmente il mercato della rivendita di elettronica, proponendo la propria personalissima versione di una delle campagne promozionali più apprezzate e richieste dalla community nazionale.

Disponibile ufficialmente fino al 20 dicembre, il volantino nasce per essere attivo sia in negozio che direttamente sul sito ufficiale dell’azienda stessa. Coloro che opteranno per un acquisto sfruttando l’e-commerce aziendale, devono comunque sapere che sarà necessario pagare le spese di spedizione per la consegna a domicilio, indipendentemente dal livello di spesa o quant’altro. Inoltre, essendo a tutti gli effetti un SottoCosto, le scorte saranno estremamente limitate, e potrebbero terminare prima della scadenza effettiva della campagna.

MediaWorld: risparmiare è facilissimo con questi sconti

Risparmiare è facilissimo grazie a MediaWorld, il volantino racchiude le migliori occasioni a partire dalla fascia alta del mercato della telefonia mobile, come ad esempio per quanto riguarda l’acquisto di Apple iPhone 11, in vendita nel periodo corrente alla modica cifra di soli 629 euro (versione da 64GB di memoria interna e completamente sbrandizzata).

Volendo invece tornare entro il mondo Android, la scelta può ricadere direttamente sul Samsung Galaxy S20 FE, il prodotto più economico tra i Galaxy S20, dotato di un processore Qualcomm Snapdragon 865. Il suo prezzo, infatti, si aggira solamente attorno ai 499 euro.

Gli sconti del volantino MediaWorld sono sicuramente interessanti, anche legati ad altre categorie merceologiche. Se volete approfondirli, potete aprire subito le pagine che trovate direttamente nell’articolo.