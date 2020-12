Xiaomi ha annunciato la campagna My Unsung Heroes, realizzata con la collaborazione del fotografo di fama mondiale Steve McCurry.

Steve McCurry è una delle personalità di maggior spicco della fotografia contemporanea, vincitori di importanti premi tra cui il Centenary Medal for Lifetime Achievement. Per catturare le immagini per la campagna My Unsung Heroes, McCurry si è affidato al comparto fotografico di Xiaomi Mi 10T Pro.

Xiaomi, Steve McCurry firma la campagna My Unsung Heroes

Questo anno più che mai abbiamo imparato a dare molto più valore alle persone che ci circondano. La campagna vuole celebrare la gratitudine ed invita ad immortalare le persone che più amiamo ed i momenti chiave della nostra vita. “Eroine ed eroi della vita quotidiana, appartenenti a tutti i ceti sociali, sono le colonne portanti di questo momento difficile in cui tutti noi dobbiamo farci forza e andare avanti. Vorrei davvero rendere memorabili questi volti, così che nessuno se ne scordi mai”, ha dichiarato Steve McCurry.

Grazie alla tripla fotocamera AI da 108 MP di Xiaomi Mi 10T Pro, Steve McCurry ha potuto scattare immagini nitide e ad alta definizione pur utilizzando uno smartphone.

“Quest’anno è il momento giusto per esprimere il nostro grande rispetto e apprezzamento a coloro che ci hanno sostenuto durante le difficoltà. Per questo motivo abbiamo scelto di lavorare con Steve McCurry, fotografo di fama mondiale, per immortalare i ritratti degli eroi sconosciuti. McCurry lo ha fatto utilizzando il nostro flagship di ultima generazione Mi 10T Pro. Con una fotocamera di ultima generazione da 108MP, questo dispositivo è stato creato per accendere la creatività di ogni singola persona, e crediamo che possa portare anche le opere di Steve a un altro livello”, ha dichiarato Shou Zi Chew, Presidente di Xiaomi International.

McCurry ha selezionato tre scatti che rendono omaggio a tre persone a lui care:

Tony Vaccaro, fotografo statunitense e amico di McCurry, oggi incredibile 98enne sopravvissuto al COVID che ha scattato alcune delle immagini più iconiche durante la seconda guerra mondiale. Lucia McCurry, figlia di McCurry e fonte costante di gioia e ispirazione. Camille Clech, Manager di Steve McCurry Studios e responsabile delle mostre, è una parte importante di uno staff molto efficiente e dedito che ha permesso a McCurry di viaggiare pubblicando libri, organizzare mostre, dare vita a un’organizzazione no-profit e gestire un archivio davvero impegnativo.

Il progetto My Unsung Heroes vive online attraverso gli hashtag #MyUnsungHeroes e #Mi10TPro. A questo link sono disponibili i tre scatti, un ritratto di McCurry e un video del progetto #MyUnsungHeroes raccontato dalla voce di McCurry stesso.