Xiaomi Mi 10T Pro, il nuovo smartphone con un enorme sensore da 108 MP

Xiaomi starebbe lavorando ad una nuova serie di smartphone di fascia alta. La nuova famiglia Xiaomi Mi 10T includerà più modelli, tra cui anche una variante Pro.

Sono stati i ragazzi di XDA Developers ad aver comunicato la novità, dopo aver scovato su OfferUp, un e-commerce specializzato nella vendita di smartphone e prodotti per la telefonia, una serie di immagini dal vivo che mostrano uno smartphone del tutto inedito. Lo smartphone in questione, con nome in codice Apollo e codice M2007J3SG, appare anche nel codice dell’ultima versione Beta di MIUI 12 ed è in qualche modo correlato a Xiaomi Mi 10T Pro.

Effettuando una serie di ricerche e smanettando tra i codici delle diverse app Xiaomi, i ragazzi sono poi riusciti a determinare che il modello standard della serie Xiaomi Mi 10T sarà dotato di una tripla fotocamera con sensore principale da 64 MP, mentre la variante Pro vanterà un sensore da 108 MP di dimensioni enormi, come si può osservare dalle immagini a seguire.

Stando a quanto dichiarato dal leaker @yabhishekhd, alcune delle specifiche di Xiaomi Mi 10T Pro potrebbero includere una batteria da 5.000 mAh, un display con frequenza di aggiornamento a 144 Hz ed un lettore di impronte digitali montato lateralmente. Molto probabilmente lo smartphone sarà alimentato da un processore Qualcomm Snapdragon 865 o Snapdragon 865 Plus.

Secondo Yadav, la Serie Xiaomi Mi 10T comprenderà tre smartphone: Mi 10T, Mi 10T Pro e Mi 10T Lite. Non si hanno ancora informazioni sulla probabile data di lancio.

[ Exclusive ] Mi 10T, Mi 10T Pro & Mi 10 Lite Launching Soon Globally.

Here is The First Look Of Mi 10T Pro.

Mi 10T Pro Specs.

•5000mAh Battery

•144Hz Refresh Rate

•108MP Rear Camera

•May Be Side Mounted Fingerprint Scanner I Am Not Sure About This One.#Mi10TPro #Mi10T pic.twitter.com/8ngfxyrzZo

— Abhishek Yadav (@yabhishekhd) August 26, 2020