Questo Natale, è oramai noto, sarà ben diverso dai precedenti. A causa dell’emergenza sanitaria, si dovranno limitare per quanto possibile gli incontri in famiglia, anche nei giorni di festa. Tanti italiani, per evitare il contatto in persona, ricorreranno allo strumento delle “riunioni online” per non perdere la vicinanza con amici e parenti. Per questa ragione, TIM, Vodafone e WindTre hanno pronta un’offerta ad hoc.

TIM, Vodafone, WindTre: Giga senza limiti a Natale per gli “incontri online”

Su invito del Governo, ed in particolar modo del Ministero dell’Innovazione, i provider garantiranno Giga senza limiti per la connessione internet a tutti gli utenti nei giorni festivi. La navigazione in rete non prevede quindi né consumi di traffico né un costo extra (per chi non ha una ricaricabile attiva) nei giorni festivi dal 24 e del 25 Dicembre.

L’omaggio garantito da TIM, Vodafone e WindTre si ricollega alle iniziative di solidarietà digitale che si sono alternate nel corso degli ultimi mesi. Grazie alla connessione internet senza limiti sarà infatti possibile effettuare telefonate e videochiamate con i propri cari, evitando quindi problemi di assembramento o di maxi riunioni magari in spazi ristretti.

La promozione di TIM, Vodafone e WindTre è da intendersi ovviamente a costo zero e non prevede processi di attivazione. Gli utenti avranno il bonus attivo in maniera automatica sul proprio profilo tariffario. Al termine dei giorni festivi indicati, ritorneranno le condizioni previste dal proprio contratto per la navigazione.

Ad ora, l’omaggio di internet a costo zero è previsto del i giorni del Natale. Possibile però un’estensione anche alle festività di Capodanno.