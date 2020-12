Per la prima volta da molto tempo, sembra praticamente impossibile prevedere il programma di rilascio degli smartphone di fascia alta di Samsung per il prossimo anno. Questo perché la società potrebbe svelare la nuova serie Galaxy molto prima del solito, incluso un device che supporta la S-Pen.

Non è chiaro se la società stia pianificando di rimuovere per sempre la variante Note dai suoi dispositivi Galaxy. Nel frattempo, ogni insider affidabile e analista di fiducia sembra puntare a una maggiore attenzione sui dispositivi pieghevoli.

Samsung Galaxy Note 21 arriverà a settembre?

Samsung potrebbe essenzialmente prepararsi a sostituire la gamma Galaxy Note (nel 2021 o nel 2022) con un portafoglio esteso di smartphone pieghevoli destinati a budget diversi e con almeno due fattori di forma. Un nuovo rapporto dalla Corea anticipa un entusiasmante elenco di quattro modelli per il 2021.

In modo abbastanza confuso, due di questi sono “provvisoriamente” chiamati Galaxy Z Fold 3, mentre gli altri due sono nominati come Galaxy Z Flip. Forse ancora più confuso, il rapporto non menziona alcuna potenziale differenza tra i due modelli Z Fold 3. Quindi non possiamo ancora essere certi che uno di loro finirà per avere un prezzo notevolmente inferiore rispetto all’altro con specifiche Lite.

Nel frattempo, il Galaxy Z Flip 2 è destinato ad arrivare in due modelli, l’ultimo dei quali potrebbe diventare ufficiale con il soprannome di Galaxy Z Flip Lite (o Z Flip 2 Lite). Non sorprende che tutti e quattro i dispositivi supportino le velocità 5G.

Il motivo principale per cui molte persone pensano che la serie Note sarà cancellata è il supporto nativo della S-Pen per il prossimo Galaxy S21 Ultra. È probabile che un lancio ufficiale si svolga a settembre, il che coincide proprio con la linea temporale tradizionale della famiglia Galaxy Note.