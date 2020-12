Cyberpunk 2077 è stato rilasciato la scorsa settimana con enormi vendite e acclamazione della critica. I giocatori su PS4 e Xbox One hanno segnalato arresti anomali, bug e problemi di prestazioni. Inoltre, le versioni per console apparentemente non sono state rese disponibili ai revisori prima del lancio, né sono state rilasciate riprese del gioco in esecuzione sulle versioni base delle macchine current-gen.

Ora, lo sviluppatore CD Projekt Red ha risposto scusandosi per i problemi causati. “Prima di tutto vorremmo iniziare scusandoci per non aver mostrato il gioco su console last-gen di base prima della sua anteprima”, dice la lettera, che è co-firmato dal personale senior di CD Projekt Red.

Cyberpunk 2077: CD Projekt si scusa con i giocatori

“Avremmo dovuto prestare maggiore attenzione a renderlo migliore su PlayStation 4 e Xbox One”. La società, allo stesso modo, promette risolutezza su console. CD Projekt Red offre ai giocatori la possibilità di ottenere un rimborso se hanno acquistato le edizioni digitali o fisiche del gioco. La compagnia afferma anche di apprezzare i giocatori che attendono pazientemente per le patch.

CD Projekt Red offre un indirizzo e-mail per i proprietari di copie fisiche cui non hanno diritto a possibili rimborsi, sebbene questo sia valido solo fino al 21 dicembre. È abbastanza chiaro che Cyberpunk 2077 necessitava di più lavoro e correzione di bug prima del lancio e, nonostante le scuse, non mostrare le versioni per console di base del gioco in dettaglio è stata una scelta deliberata di CD Projekt Red.

Tuttavia, le patch sembrano un buon punto di partenza e l’opportunità di ottenere un rimborso è senza dubbio benvenuta per i giocatori che si sentono come se avessero acquistato un gioco diverso dal marketing di CD Projekt Red.