CD Projekt Red si scusa in un comunicato ufficiale per i bug di Cyberpunk 2077 e lo stato delle versioni last-gen su PS4 e Xbox One. Dopo l’aggiornamento 1.04 con correzioni di bug e ottimizzazione delle prestazioni, presto arriverà la patch 1.05 che migliorerà ulteriormente il gioco di ruolo.

CD Projekt Red promette il rilascio entro i prossimi sette giorni, quindi l’aggiornamento 1.05 arriverà probabilmente questa settimana per PC e console. Inoltre, le patch dovrebbero arrivare regolarmente non appena saranno disponibili i miglioramenti corrispondenti.

Cyberpunk 2077 promette patch regolari

Due importanti aggiornamenti sono già previsti per gennaio e febbraio e dovrebbero risolvere i problemi maggiori su PS4 e Xbox One. Anche i giocatori su PC “trarrebbero vantaggio dagli aggiornamenti pianificati e dalle correzioni di bug”. Il contenuto esatto delle note sulla patch dovrebbe essere annunciato in anticipo.

La versione per PC funziona in modo molto più fluido rispetto alla versione per console, soprattutto quando si tratta di Last-Gen. Per molti, tuttavia, porta con sé bug, glitch e altri errori. A parte questo, i primi DLC gratuiti sono già stati annunciati per l’inizio del 2021. Non è ancora chiaro se gli sviluppatori possano rilasciarlo nonostante l’attuale situazione tecnica.

Secondo CD Projekt Red, la versione last-gen non avrà mai l’aspetto di quella per PC di fascia alta o per console di nuova generazione, ma dovrebbe almeno approssimarlo. Per i rimborsi, gli sviluppatori chiedono pazienza e una seconda possibilità. Se desideri comunque restituire il tuo gioco, puoi farlo su console tramite il sistema di rimborso digitale di Xbox o su PSN, oppure per le versioni al dettaglio tramite il rivenditore da cui hai acquistato Cyberpunk.

I rimborsi sono possibili anche su PC dopo che il periodo di restituzione effettivo (due ore di gioco su Steam) è scaduto. Se un reso non è possibile per qualsiasi motivo, CD Projekt Red ha promesso di aiutare gli utenti: puoi contattare lo sviluppatore entro il 21 dicembre all’indirizzo helpmerefund@cdprojektred.com.