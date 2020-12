Le esclusive di Sky per questa stagione televisiva continuano ad attirare una grande quantità di appassionati di cinema, serie tv, ma soprattutto di sport e calcio. Anche con prospettive verso il 2021 quando arrivano le sfide decisive per i campionati nazionali di calcio e le coppe europee, tante persone sono interessate ad attivare un piano per Sky. Una promozione molto vantaggiosa è quella per il digitale terrestre.

Sky, per il nuovo anno le migliori offerte calcio e sport su DTT

Da anni, oramai, Sky non concentra la sua programmazione soltanto sulla piattaforma satellitare, ma guarda anche ai contenuti streaming e al digitale terrestre. Proprio sul DTT è possibile sottoscrivere una promozione molto vantaggiosa che riguarda sia il pacchetto relativo allo Sport sia il pacchetto relativo al Calcio.

I clienti intenzionati ad attivare un piano per Sky possono scegliere il doppio ticket ad un prezzo di grande vantaggio: soltanto 34,90 euro con pagamento ogni trenta giorni. Il costo è fisso per i primi dodici mesi.

Questa promozione è disponibile ovviamente per tutti i nuovi abbonati, ma potrà essere opzionata anche dagli utenti storici con già attivo un piano satellitare. Ricordiamo che per l’offerta digitale terrestre non è necessario avere un decoder o una parabola.

Tra i servizi extra che Sky mette a disposizione con la sua offerta spicca anche il servizio di streaming Sky Go. L’app sarà utile per guardare i contenuti della pay tv anche fuori le mura domestiche. Inoltre, sempre a costo zero, i clienti avranno accesso ai canali Cinema della vecchia Mediaset Premium.