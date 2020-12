Gli auricolari Realme Buds Q2 hanno recentemente ricevuto la certificazione FCC. Il documento, oltre a suggerire che il lancio dei nuovi auricolari wireless potrebbe essere davvero vicino, svela alcuni dettagli riguardanti il design e la capacità della batteria.

Realme pronta a lanciare i suoi nuovi auricolari Buds Q2: ecco design e batteria!

91Mobiles ha reso nota la certificazione che permette di conoscere il design e la capacità della batteria dei nuovi Realme Buds Q2, fornendo inoltre alcune informazioni sul lancio degli auricolari.

In base a quanto emerso, Realme potrebbe presentare degli auricolari molto simili nella forma ai precedenti Buds Q. Non emergono quindi particolari innovazioni nel design se non nell’alloggiamento del microfono. La capacità della batteria del case che ospiterà i nuovi auricolari Realme non è ancora trapelata ma pare che ogni cuffia sia dotata di una batteria da 40 mAh.

Non è stata ancora comunicata la data di presentazione ufficiale dei nuovi auricolari ma questa potrebbe avvenire in tempi brevi e molto probabilmente in contemporanea al lancio dei nuovi Realme Buds Air 2 poiché anche questi ultimi sono stati recentemente certificati dalla FCC.

Purtroppo le indiscrezioni diffuse fino a questo momento non riportano alcun dettaglio particolare in merito a quelle che potrebbero essere le specifiche tecniche, conosciamo soltanto la capacità della batteria dei Realme Buds Air 2, che sarà da 400 mAh. I due nuovi dispositivi in arrivo, quindi, restano parzialmente sconosciuti per adesso. Sicuramente nei prossimi giorni avremo modo di conoscere ulteriori particolari, compresa la data nella quale si terrà il lancio.