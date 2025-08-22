Realme Buds Air 7: acquistatele a prezzo bassissimo su AliExpress

Realme Buds Air 7 sono cuffiette true wireless oggi disponibili all’acquisto ad un prezzo super scontato su AliExpress, con gli utenti che sono indiscutibilmente felici di poter spendere veramente molto poco, e godere nello stesso tempo di un rapporto qualità/prezzo davvero più unico che raro.

Nate per essere versatili e facilmente utilizzabili con qualsiasi sistema operativo, le cuffiette in questione sono perfettamente compatibili sia con iOS che con Android, senza vincoli particolari legati principalmente alle funzioni cui è possibile raggiungere durante l’utilizzo. Attualmente in vendita in tre colorazioni differenti, si collegano tramite il bluetooth di ultima generazione, ed allo stesso tempo sono in grado di garantire una autonomia tutt’altro che ridotta: si parla di circa 52 ore di utilizzo, sfruttando i vari cicli di ricarica garantiti dalla custodia inclusa in confezione.

Il sistema di controllo si affida ad un’area di sensibilità, o touch, direttamente sulla cuffietta, un meccanismo rodato e già visto altrove, che facilita sicuramente la vita e rende il design più lineare e pulito, ma allo stesso tempo non sempre è precisa soprattutto nel momento in cui l’utente clicca rapidamente o ha le mani bagnate. I driver integrati, da 12,4 millimetri, offrono una potenza molto elevata, con dettaglio e nitidezza di livello superiore rispetto alla fascia di prezzo di posizionamento.

AliExpress, lo sconto sulle Realme Buds Air 7 è da urlo

Il prezzo delle cuffiette sarebbe, di partenza, di 85,05 euro, ma approfittando dell’ottima promozione che AliExpress ha giustamente deciso di attivare in questi giorni, l’utente si ritrova a poter spendere solamente 33,88 euro per il suo acquisto, con un’offerta di 51,17 euro sul listino. Per acquistarle, collegatevi subito qui.

La spedizione avviene direttamente dalla Spagna, con consegna a domicilio entro pochissimi giorni, e la possibilità eventuale di effettuare il reso entro 15 giorni dalla ricezione. E’ possibile acquistare, lo ricordiamo, solo un pezzo per utente.